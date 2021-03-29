  • BIST 1.393
  • Altın 451,906
  • Dolar 8,1836
  • Euro 9,6405
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Ağabeyini sırtından bıçaklayan kardeşe 20 yıl hapis

SAMSUN’da tartıştığı ağabeyi Cemal Kuru’yu (42), sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arslan Kuru (41), 'adam öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ağabeyini sırtından bıçaklayan kardeşe 20 yıl hapis

Olay, geçen 9 Şubat’ta Canik ilçesi Gürgenyatağı Mahallesi’nde meydana geldi. Evde alkol aldıkları öne sürülen Arslan ile ağabeyi Cemal Kuru arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Arslan Kuru, ağabeyi Cemal Kuru’yu sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Cemal Kuru, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Arslan Kuru’yu gözaltına aldı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Arslan Kuru hakkında Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Arslan Kuru'yu, 'adam öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavgat'ta yıkım gerginliği26 Mart 2021 Cuma 16:43
  • FETÖ'cü eski emniyet müdürlerine, MİT görevlisini yasa dışı yolla dinledikleri iddiasıyla dava26 Mart 2021 Cuma 13:01
  • Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti25 Mart 2021 Perşembe 20:06
  • THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı25 Mart 2021 Perşembe 19:08
  • Çalıştığı markette tabancayla intihar etti25 Mart 2021 Perşembe 19:07
  • Jiletle kendilerine zarar verip, yakmakla tehdit eden iki kardeş gözaltına alındı25 Mart 2021 Perşembe 18:11
  • Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 kişi gözaltına alındı25 Mart 2021 Perşembe 18:10
  • Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı25 Mart 2021 Perşembe 18:09
  • Banka sistemine girerek büyük vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı24 Mart 2021 Çarşamba 19:44
  • Eskişehir’de FETÖ sanığı eski kadın subay 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi24 Mart 2021 Çarşamba 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti