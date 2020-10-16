  • BIST 1.189
  • Altın 487,316
  • Dolar 7,9253
  • Euro 9,2833
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Ağaç yüklü kamyon, kamyonetin üzerine devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ağaç yüklü kamyon, köprülü kavşakta kamyonetin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda kısa süre aksama meydana geldi. 
Ağaç yüklü kamyon, kamyonetin üzerine devrildi

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Ankara yolu İnegöl girişindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Bursa'dan gelen ve köprülü kavşaktan dönüş yapan İlyas Aktaş (57) yönetimindeki 16 CHT 54 plakalı ağaç yüklü kamyon, kontrolden çıkarak, yanında giden Ferhat Demir'in (35) kullandığı 16 AFG 028 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Kaza sırasında sürücü Demir, kamyonetten son anda inmesi sonucu yaralanmadı. Kazada kamyon sürücüsü Aktaş da yaralanmazken, ulaşımda bir süre aksama oldu. 

Kamyonet sürücüsü Ferhat Demir, "Kamyon dönüyordu, üzerimize devrildi. Kurtulduk, şükür" dedi.

Kamyon sürücüsü İlyas Aktaş ise "O kadar yol geldim, bir şey olmadı" diye konuştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı16 Ekim 2020 Cuma 11:02
  • Hafif ticari araç demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı16 Ekim 2020 Cuma 10:56
  • Kavşakta iki otomobil çarpıştı16 Ekim 2020 Cuma 10:56
  • Ankara'da haraç çetesine operasyon: 4 gözaltı16 Ekim 2020 Cuma 10:55
  • Adana’da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi16 Ekim 2020 Cuma 10:54
  • Silahlı ve bombalı eylem gerçekleştiren suç örgütüne operasyon16 Ekim 2020 Cuma 10:54
  • Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı16 Ekim 2020 Cuma 10:51
  • Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi yakalandı16 Ekim 2020 Cuma 10:44
  • Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra ‘misliyle değişim’ kararı verildi16 Ekim 2020 Cuma 10:04
  • Azerbaycan ordusu cephede üstünlüğünü sürdürüyor16 Ekim 2020 Cuma 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti