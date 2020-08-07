Ağaçların kurumasının nedeni ortaya çıktı!

ABB eski Başkanı Melih Gökçek zamanında Malazgirt Bulvarı’na dikilen ağaçların Mansur Yavaş döneminde kuruduğu iddiası fotoğraflarla yalanlandı. Ağaçların beton zemin üzerine dikildiği için kuruduğu anlaşıldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada paylaştığı bazı gönderilerde, kendi döneminde dikilen ağaçların ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde 16 ay içinde kuruduğunu iddia etti. Bunun üzerine ANFA bir açıklama yaparak; ağaçların beton zemin üzerine dikildiğini ve 2016 yılında kurumaya başladığını fotoğraflarla ispat etti.

GÖKÇEK ELEŞTİRDİ

Gökçek, sosyal medya hesabından konu ile ilgili, “Çapsızlar. Burası Malazgirt Bulvarı. Bir ağaca bakmaktan acizsiniz. Yedi yıl önce dikilen ağaçları 16 ayda kurutular. Beceriksizsiniz. Çapsızsınız. Bırakın yapmayı, yapılanı korumaktan acizsiniz” diye açıklamalarda bulunmuştu.

AĞAÇLAR BETON ZEMİN ÜZERİNE DİKİLMİŞ

Bunun üzerine konu ile ilgili ANFA açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin peyzaj ve çevre düzenlemeleri işlerinden sorumlu ANFA’nın, Malazgirt Bulvarı’ndaki ağaçlarla ilgili açıklamasına göre, 2019 Haziran ayında yapılan kazıda, 2014 yılında dikim yapılan ağaçların dikildiği alandaki toprağın altında asfalt bulunduğu ortaya çıktı.

Anfa’nın paylaştığı 9 Temmuz 2019 tarihli görsellerde toprağın altında beton bloklar olduğu görüldü.

TEYİT.ORG TEYİT ETTİ

Yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan teyit.org adlı sitede Gökçek’in iddiasının yanlış olduğunu teyit etti.

KURUMA 2016 YILINDA BAŞLAMIŞ

Siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bölgede ağaçlarla beton bariyer arasındaki mesafe, bazı yerlerde 1,5 metreye kadar düştüğü gözlemlendi. Ağaçların dikiminin kentsel alanlara uygunluğu ve dayanıklılığı ile bilinen bu ağaçların zemininde yeterli toprak yoktu. Ağaçların betonların arasına ve asfaltın üzerine dikildiği için, zaman içinde kurumuş olması epey doğal. Nitekim kuruma, 2016 yılının sonbaharı itibariyle başlamış.”

5,3 MİLYON TL HARCANMIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2014’te dikimi gerçekleştirilen ağaçlar için, KDV hariç toplam 5 milyon 394 bin 647 TL para harcandığını belirtti. Yani ağaçlar 2014’te adedi 5 bin 319 TL’ye satın alınmış.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA