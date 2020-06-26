Ağaçlarını kıran ayıları şikayet etti

Çubuk'un mahalle statüsündeki Kuruçay köyüne inen ayılar, meyve bahçesindeki vişne ağaçlarının dallarını kırdı. Mağdur vatandaşlar, ayıları yetkililere şikayet etti.

Kuruçay sakini İsmail Reçber, meyve bahçesindeki çok sayıda vişne ağacının ayılar tarafından kırıldığını iddia etti.

Onlarca yıllık emeklerinin boşa gittiğini belirten mağdur vatandaşlar, sosyal medya üzerinden üzüntülerini paylaşarak, zarara neden olan ayıları, yetkililere şikâyet etti.

Vişnesiyle meşhur Çubuk ilçesinin Kuruçay köyünde yaşanan bu olay sonrası vatandaşlar üzüntülerini dile getirdi.

İsmail Reçber adındaki mağdur bir köy sakini sosyal medya hesabından kırılan vişne ağacının fotoğraflarını paylaşarak, "Meyve ağaçlarını ayılar kırıyor. Yetkililere sesleniyoruz." notunu düştü.

Mağdur vatandaşlar meyve sezonunda korkulu rüyaları haline gelen ayılara karşı bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi'nin bu duruma karşı nasıl bir önlem alacağı merak ediliyor.

Osman Akdoğan/İlksayfa-