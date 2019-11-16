  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 3 gün önce zeytin ağacından düşerek ağır yaralanan CHP’li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ağaçtan düşen milli takım antrenörü kurtarılamadı

Ayvalık'ta, Geçtiğimiz 13 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinde zeytin toplarken dengesini kaybederek zeytin ağacından düşen, boynu ve kaburga kemikleri kırılan Ayvalık ilçesinin CHP’li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 15 Kasım Cuma günü duran kalbi yeniden çalıştırılan Tatar, sevk edildiği İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Atletizmde Ayvalık’ın adını duyuran, çok sayıda genci spora sevk eden Tatar’ın cenazesi, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde bugün saat 11.30’da düzenlenecek olan resmi törenin ardından Ayvalık İlçe Mezarlığı'nda defnedilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayranı Sultanlar olan Vezir: ‘Nizamülmülk’15 Kasım 2019 Cuma 00:02
  • Slovenya'da feci kaza14 Kasım 2019 Perşembe 15:46
  • İğneadalı balıkçılar dört gözle havaların soğumasını bekliyor14 Kasım 2019 Perşembe 14:22
  • 'İsimsiz kahramanlarına' kalpli balonla teşekkür14 Kasım 2019 Perşembe 14:18
  • Ahıska Türkleri sürgün yıllarını gözyaşlarıyla anlattı14 Kasım 2019 Perşembe 14:02
  • Tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu14 Kasım 2019 Perşembe 13:56
  • Alnında kuyruk çıktı14 Kasım 2019 Perşembe 13:14
  • Rizelinin hatalı parka dikkat çektiği anonsa sosyal medyada yoğun ilgi14 Kasım 2019 Perşembe 09:21
  • Keçiören'de aile kavgası: Koca dövdü kadın bıçakladı14 Kasım 2019 Perşembe 05:05
  • FETÖ’yle mücadele14 Kasım 2019 Perşembe 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti