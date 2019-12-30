  • BIST 114.800
  • Altın 289,274
  • Dolar 5,9399
  • Euro 6,6502
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Ağaoğlu, Ünal Karaman'la yolların neden ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ünral Karaman ile ayrılığın nedenini açıkladı.
Ağaoğlu, Ünal Karaman'la yolların neden ayrıldığını açıkladı

Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Hocayla alakayla ilgili olarak kaybettiğimiz veya puan kaybettiğimiz maçların ardından kulüpte oluşan her türlü olumsuzluğun benim diye açıklamam olmuştu. Eleştirileceksem ben eleştirilicem. Hocamızın, oyuncularımızın ve yönetimimiz üzerinde baskı oluşturulmasın. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim demiştim.

Konya maçından sonra ise son haftalardaki futboldan geriye, yaslanan ve bu baskıyı kıramayan, göze hoş gelmeyen futbol  ortaya koyan takımın Trabzonspor'un yapısına uygun olmadığını söylemiştim. Benim yaptığım özeleştiriydi. Ama anladığım kadarıyla sayın hocamız bu eleştiriyi kendi üzerine almış. Kayseri maçından sonra yaptığı açıklamada da 'Elbette üzerime alıyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LeBron James NBA tarihine geçti30 Aralık 2019 Pazartesi 10:41
  • Süper Lig'de son durum30 Aralık 2019 Pazartesi 09:49
  • Galatasaray'ın Talisca teklifi belli oldu30 Aralık 2019 Pazartesi 09:47
  • Sivasspor sezonun ilk yarısını lider kapattı29 Aralık 2019 Pazar 17:02
  • Fatih Terim: Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmalı29 Aralık 2019 Pazar 09:08
  • Cimbom çok farklı29 Aralık 2019 Pazar 08:59
  • Beşiktaş zorlanmadı28 Aralık 2019 Cumartesi 07:29
  • Galatasaray'a gidiyorum27 Aralık 2019 Cuma 11:39
  • Bursaspor'da destek gecesi iptal edildi27 Aralık 2019 Cuma 09:22
  • Süper Lig'de sürpriz ayrılık26 Aralık 2019 Perşembe 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti