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Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bordo-mavili kulüp hakkında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.
Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap

Ahmet Ağaoğlu'nun Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'ndaki sözleri şu şekilde:

"İnşallah Türk futbolunun geleceğine ışık tutan bir çalıştay olur. Hem mali hem idari disiplini sağlayan, ekonomik anlamda da bütçenin üzerine çıkan harcamalardan kulüp yönetimini sorumlu tutan tüzük değişikliğini hayata geçirdik."

"Bugün saat 14:61'de kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapılacak. Trabzonspor'un bütün mali gelirleri kuruşuna kadar açıkça belirtilmiştir, KAP'a bilgilendirmiş yapılmıştır. Biz zaten her şeyi açıklıyoruz ama görüyoruz ki anlaşılmamış, bir kez daha toplu ve yazılı olarak verelim, oradan okusunlar"

"Yıllardır hayatlarını gizli, örtülü işlerle sürdüren insanların fikirleri bunlar. Bunlar belirli amaçlar ile çıkartılan sözler. Bu söylemlerle alakalı olarak suç duyurusunda bulunduk. Devam eden süreçte birtakım beyanatlar verildiğinde bu beyanatların kimler tarafından verildiği ortaya çıkıyor.  "Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3,5,7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendileri oynasınlar"

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