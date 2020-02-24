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AGD / MGV İzmir’de sivil toplumda gençlik çalıştayı düzenledi

Anadolu Gençlik Derneği AGD Genel Merkez Strateji Geliştirme Kurulu ile AGD İzmir Şubesi tarafından “Dünü Bugünü ve Yarını ile Sivil Toplumda Gençlik Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda İslami STK'ların durumu da masaya yatırıldı.
AGD / MGV İzmir’de sivil toplumda gençlik çalıştayı düzenledi

Anadolu Gençlik Derneği AGD Genel Merkez Strateji Geliştirme Kurulu ile AGD İzmir Şubesi tarafından “Dünü Bugünü ve Yarını ile Sivil Toplumda Gençlik Çalıştayı” düzenlendi. 

İzmir Balçova Termal Otel’de 22 Şubat’ta tam gün gerçekleşen çalıştayda İslami sivil toplum kuruluşlarının içinde bulunduğu durum masaya yatırılırken, sıkıntılar ve çözüm yolları konuşuldu. 

AGD Strateji Geliştirme Kurulu Başkanı Safa Narlı’nın organize ettiği çalıştayın amacı şöyle açıklandı:

“Yapılacak olan gençlik çalıştayı içinden geçtiğimiz post modern dönemde özellikle 15 Temmuz sonrası oluşan ve içinden çıkılamayan sorunları aşmaya yöneliktir. Sadece gençliğin değil toplum olarak herkesin sivil toplumdan uzaklaşması, sivil topluma katılımın azalması, bir şekilde herkesin bir tedirginlik içerisinde olması sorunları dikkat çekmektedir. Yapılacak olan çalıştay aşağıda verilen başlıklar bağlamında özellikle sivil toplumda gençlik çalışmaları merkezinde işlenecektir.”

Gün boyu süren ve oturumda gerçekleşen çalıştayda davetliler, İslami STK'ların sorunları, toplum nezdindeki algıları, İslami STK'lara katılımda yaşanan düşüşün nedenleri, gençlerin sivil topluma bakışı, bu konularda neler yapılabileceği konularında görüşlerini sundular. 

Eğitimci Yazar Ali Haydar Haksal, Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar eski Başkanı akademisyen Kudret Bülbül, AA eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, eğitimci yazarlar Fatih Yılmaz, Bekir Gündoğmuş gibi isimlerin katıldığı çalıştayda ortaya konulan görüş ve önerilerin ilerleyen günlerde kitapçık haline getirileceği bildirildi. 

 

Gazeteilksayfa.com

 


 

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