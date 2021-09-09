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AGD'den fahiş kira zamlarına tepki

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, “Kiralık evlerin, bir anda iki- üç katına çıkarılması fırsatçılıktan başka bir şey değil. İlgililerin fahiş fiyatların önüne geçmesi gerekir” dedi. 
AGD'den fahiş kira zamlarına tepki

 

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, yeni eğitim- öğretim yılı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.  Turhan, üniversite öğrencilerinin barınma problemine dikkat çekti. 

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“FAHİŞ ZAMLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Turhan, bütün illerdeki üniversiteli gençlerin barınma problemlerine destek olmak için çalıştıklarını bildirdi. Üniversite öğrencilerine fahiş fiyatlara ev kiralanmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Turhan, “Ne yazık ki kiralık evlerin, bir anda iki -üç katına çıkarılması fırsatçılıktan başka bir şey değil. İlgililerin bu konuda ortalama kira bedelleri belirleyip fahiş fiyatların önüne geçmesi gerekir” çağrısında bulundu. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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