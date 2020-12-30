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AGD'den online fetih şöleni

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), her yıl 31 Aralık’ta 81 il ve yüzlerce farklı noktada düzenlediği, Mekke’nin Fethi programını bu yıl salgın nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.
AGD'den online fetih şöleni

Milli Görüş camiası içerisinde faaliyetlerini sürdüren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) her yıl 31 Aralık’ta düzenlediği Mekke’nin Fethi yıldönümü programlarını bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlar üzerinden gerçekleştirecek. Mekke’nin Fethi’nin 1390’ıncı yılında düzenlenecek program, perşembe akşamı saat 21.00’da başlayacak. Çok önemli konukların ve sanatçıların katılacağı program TV5, Kanal 42, AGD TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

20201230_103254.jpgAYNI ÇOŞKUYLA FETİH KUTLANACAK
Mekke’nin Fethi programıyla ilgili AGD tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Milli Görüş’ün STK’sı olarak yıllardır fethi şölenini 81 ilde gerçekleştirdiklerini belirten AGD, “Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz şu günlerde Mekke’nin Fethi’ni her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla sesimizin ulaştığı tüm dünyadaki hanelerde kutlamak adına online olarak düzenliyoruz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam ordularınca Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz” dedi. 

AYNI DUYGUYU PAYLAŞAN HERKESİ BEKLİYORUZ
Çok önemli konuşmacıların ve sanatçıların katılacağı programa herkesi davet eden AGD, “Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımızı kültür emperyalizminin yanında değil, fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. Bu yıl ekranlardan düzenleyeceğimiz Fetih buluşmasının “Yeni Bir Dünya’nın kurulmasına ve 7 milyar insanlık âleminin saadetine vesile olması inancıyla programımıza 7’den 70’e, Edirne’den Kars’a, Avrupa’dan Afrika’ya, Balkanlardan Amerika’ya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

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ONLINE DAVETİYE SÜRPRİZİ 
Öte yandan program için özel e- davetiyeler hazırlandı. Hatıra amaçlı hazırlanan e-davetiyelere ücretsiz ulaşmak için www.mekkeninfethi.com internet sitesi ziyaret edilebiliyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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