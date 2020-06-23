AGD'den online yaz etkinliği

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) koronavirus salgını nedeniyle bu yılki yaz etkinliklerini online ortamda gerçekleştirecek.

Anadolu Gençlik Derneği ( AGD ) koronavirus salgını nedeniyle bu yılki yaz etkinliklerini online ortamda gerçekleştirecek. " E-Yaz Etkinlikleri "yle ortaokul öğrencilerini dijital platformlar üzerinden bir araya getirecek olan AGD, milli ve manevi farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklerle gençlerle buluşacak. Online etkinliklerin son başvuru tarihi ise 3 Temmuz olarak açıklandı.

TATİL DÖNEMİ VERİMLİ GEÇECEK

Türkiye’nin en büyük gençlik harekâtı olan Anadolu Gençlik Derneği ( AGD ) her yıl tatil döneminde ögrenciler için düzenlediği yaz etkinliklerini bu yıl online gerçekleştirecek.

AGD’nin e-Yaz Etkinlikleri yaz tatili döneminde ortaokul öğrencilerine yönelik olacak. e-Yaz Etkinlikleri’nde Kur’an-ı Kerim, ilmihal, akaid, adabı muaşeret, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler, sosyal kültürel ve teknolojik faaliyetlerin içerisinde olduğu öğrencinin, eğlenirken öğrendiği tatil dönemini verimli geçirdiği bir etkinlik olacak.

SON BAŞVURU TARİHİ: 3 TEMMUZ

AGD’nin düzenlediği söz konusu e-Yaz Etkinlikleri’nde öğrencilere maddi ve manevi sorumluluk farkındalıkları yüklenecek. Etkinlikler kapsamında, tarihe, çağa ve yarınlara duyarlı kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaşmasında emek sahibi adaletin tesisinde kararlı bilgili, inançlı ve çalışkan bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor. AGD’den yapılan açıklamada, 6 Temmuz – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan e-Yaz Etkinlikleri kayıtlarının başladığı duyurulurken, öğrencilerin "e-yazetkinlikleri.com" adresine girip kayıt yaparak katılabilecekleri etkinlikler için son başvuru tarihinin 3 Temmuz 2020 olduğu duyuruldu.

Osman Akdoğan/İlksayfa