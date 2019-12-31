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AGD'nin düzenlediği "Mekke'nin Fethi" programına yoğun ilgi

AGD, 2020 yılına da Mekke’nin Fethi’ni kutlayarak girdi. AGD’nin ülke genelindeki 600’ü aşkın şubesinde düzenlenen fethin 1389. yıl dönümü programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 
AGD'nin düzenlediği "Mekke'nin Fethi" programına yoğun ilgi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) geleneksel hale getirilen "Mekke'nin Fethi" programı, Türkiye genelinde 81 il ve 600 noktada; Ankara’da ise 11 farklı ilçede kutlandı. 31 Aralık’ta yani dün akşam kutlanan Mekke'nin Fethi’nin 1389. yıl dönümü programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 

“İNSANLIĞA BİR İNŞİRAH” TEMASIYLA DÜZENLENDİ 

AGD’nin “İnsanlığa Bir İnşirah Mekke’nin Fethi” temasıyla düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, sinevizyon gösterimi yapıldı. AGD'nin Türkiye genelinde düzenlediği ‘Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması'nın da sonuçları açıklandı. 

ANKARA’DA 11 İLÇEDE DÜZENLENDİ 

"Mekke'nin Fethi"nin 1389. yıl dönümü Ankara’da; Akyurt, Elmadağ, Gölbaşı, Kızılcahamam, Pursaklar, Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Sincan'da Mekke'nin fethi programı oldukça yoğun bir katılımla düzenlendi. 

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YÜZ BİNLERCE KİŞİ FETİH PROGRAMINA KATILDI

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, İstanbul Kağıthane’de gerçekleştirilen kutlama programlarına katıldı. Genel Başkan Turhan, "Mekke'nin Fethi"nin 1389. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, salonu hıncahınç dolduran vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Turhan, “Anadolu Gençlik Derneği’miz, bu gece, hem burada hem de Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce insanımızı ‘Mekke’nin Fethi Programları’nda buluşturuyor” dedi.

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“TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN ARTMASINA VESİLE OLACAĞIZ”

Turhan, AGD tarafından düzenlenen programlarla toplumsal bir bilincin oluştuğunun altını çizerek, “Türkiye’nin dört bir yanında yaptığımız bu programlar, inşallah, Doğu Türkistan’da, Keşmir’de, Yemen’de, Suriye’de, Filistin’de ve İslam coğrafyasının dört bir yanında işgallerden, çatışmalardan, savaşlardan ötürü sıkıntı çeken kardeşlerimizle ilgili duyarlılığın artmasına vesile olacaktır” diye konuştu. 

“YILBAŞI KUTLAMALARI SÖMÜRÜLMEYE HİZMET EDİYOR”

Salih Turhan, yılbaşı kutlamalarını emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak gördüklerini belirterek özetle şunları aktardı:  

“Bu gece Miladi takvime göre 2019 yılı bitiyor, 2020 yılına giriyoruz. ‘Yılbaşı gecesi’, ‘eğlence’ adı altına birçok ifsat işleniyor.  Alkol, kumar ve birçok kötülük o gecenin ritüellerinden sayılıyor. Birçok gencimiz maalesef bu gece alkolle, uyuşturucuyla ya da başka kötülüklerle tanışıyor. Bunlara onay vermemiz mümkün değil” 

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“KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR TOPLUMU İFSAT EDİYOR

“Yani gençlerimiz yılbaşı gecesi, kapitalizmin, endüstriyel eğlence sektörünün ifsadıyla biraz daha fazla karşı karşıya kalıyorlar. İnsanların birbirilerine iyi yıllar dilemesinin mahsurundan bahsetmiyoruz. Birçok insanımızın ilk defa alkol ve uyuşturucu gibi kötülüklerle tanışmasından bahsediyoruz. Biz kimsenin kutsalına saldırıyor değiliz, kimsenin kutsal değerlerine de hakaret ediyor değiliz. Ancak kumar da alkol de uyuşturucu da toplumu ifsat eder. Bunu söylüyoruz. Yılbaşı eğlencesi adı altında yapılan ifsada karşı çıkmak kimsenin inancına hakaret etmek değildir. Bu programları düzenlememizde iki amaç var; birincisi bu akşam için gençlerimizin ifsatla buluşmasının önüne geçmek, ikincisi insanımızda fethe dair bir bilinç oluşturmak.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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