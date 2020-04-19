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'Ağlayan gelin' gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "ağlayan gelin" diye adlandırılan ters laleler, baharın gelişiyle açtı.
'Ağlayan gelin' gün yüzüne çıktı

Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil ettiği, Hristiyanlık inancında da Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini ve Hz. Meryem'in gözyaşlarını simgelediği ifade edilen ters laleler, Sakız Dağı’nda gün yüzüne çıktı. 

Kırsalda bulunduğu için ulaşılması güç olan; turuncu, kırmızı ve sarı renkleriyle ilgi çeken ağlayan gelinler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

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Anadolu'nun özel çiçeklerinden olan ve yaklaşık 20 gün süren ters laleleri görüntülemek için çok sayıda fotoğrafçı kırsal alanın yolunu tutuyor.

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