Ağrı Doğubeyazıt Belediyesi akaryakıt alacak

Ağrı’da Doğubeyazıt Belediye Başkanlığı, ihale ile 500 bin litre akaryakıt alımı yapacak. İhale tarihi 09.11.2021 olarak ilan edildi.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ağrı’da Doğubeyazıt Belediye Başkanlığı, ihale ile 500 bin litre akaryakıt alımı yapacak.

İhale tarihi 09.11.2021 olarak ilan edildi.

Alınacak olan akaryakıtın teslimi konusunda ilanda “Yüklenici firmanın Akaryakıt Tüketim Otomotik Sistemi (ATOS) mevcut olan akaryakıt istasyonu ve ana dağıtıcının Doğubayazıt İlçesi dışındaki ATOS'a dahil istasyonları. (Doğubayazıt Belediyesi'nin alınacak olan akaryakıt ürünlerinin depolama imkanı bulunmadığından ihaleye katılan isteklilerde Doğubayazıt Merkezde Belediye Sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun bulunması şartı aranacaktır.) Jeneratörler için alınacak yakıtın ilgili adreslere nakliyesi ve teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır” denildi.

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