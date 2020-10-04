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Ağrı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ağrı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma birlikleri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında gün içinde Diyarbakır’da 3, Ağrı’da ise 3 olmak üzere 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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