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Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okudu

AĞRI Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Anadolu Masalları' projesi' kapsamında çocuklar için Tembelhane masalını okudu.
Ağrı Valisi Varol, çocuklar için masal okudu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü ile UNESCO Türk Milli Komisyonu işbirliğinde, çocukları Anadolu kültürünü yansıtan masallarla buluşturmak, çocukları kendi kültürel kodlarımızı taşıyan, onlara farklı evrenlerin kapısını aralayan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu masalları ile tanıştırmak amacıyla hayata geçilen 'Anadolu Masalları' projesi kapsamında 140 masal öğretmeni il genelinde 8 bin çocuğa masal okudu. 

Proje kapsamında Vali Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, beraberindeki öğretmenleri dün makamında kabul etti. Proje hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’den bilgi alan Vali Varol yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığımızın yürütmekte olduğu ‘Anadolu Masalları Projesi’ kapsamında ilimizde 140 kadar öğretmenimiz bu projeyi güçlü bir biçimde uyguluyorlar. Bu anlamda bizden de çocuklarımıza bir masal okuyarak katkıda bulunmamızı istediler. Bizde bunu memnuniyetle kabul ettik. Birazdan bende bir masal okuyarak bu projeye katkıda bulunmuş olacağım. Ayrıca biz Ağrı’mıza özel olarak Ağrı Dağı Masalları adında ilimizin sözlü kültürünü yaşatacak, gelecek kuşaklara aktaracak ve bu vesileyle aynı zamanda ilimizin tanıtımına da katkıda bulunacak bir projede yürütmekteyiz. Her iki projede de gayret gösteren herkesin, bakanlık yetkililerimizin, ilimizdeki eğitim camiamızın kıymetli mensuplarının hepsine emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından çocuklar için Tembelhane masalını okuyan Varol, sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bayramlara anlam katan çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "23 Nisan Haftasında çocuklarımız için masal okuyarak projemize destek olan Sayın Valimiz Dr. Osman Varol’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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