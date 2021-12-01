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Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş' operasyonu başlatıldı

Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 910 personel görev alıyor.
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 910 personelin katılımıyla "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş" operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Ağrı ve Iğdır'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş" operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 77 operasyonel timdeki 910 personel görev yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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