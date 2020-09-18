Ağrı ve Mersin'e şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde ve Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç acı haberi memleketlerine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havan mermisi ile düzenlediği saldırıda Piyade Teğmen Harun Arslan’ın şehadet haberi Ağrı'da yaşayan ailesine bildirildi. Abide Mahallesinde yaşayan aileye acı haber, askeri ve sivil görevliler tarafından verildi. Ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Kısa süre önce nişan yaptığı öğrenilen Harun Aslan’ın cenazesi Şırnak’ta düzenlenen törenle gece yarısı Ağrı’ya gönderildi. Basına kapalı olarak yapılan karşılama töreninde şehidin naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Piyade Teğmen Harun Arslan'ın, bugün Cuma namazından sonra defnedileceği öğrenildi.

Şehidin ilçeye bağlı Gençali Mahallesi'ndeki baba evine gelen Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cemal kılıç ile anne Fatma Kılınç'a verdi. Oğullarının şehit düştüğünü öğrendikten sonra fenalaşan acılı anne-babaya hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Acı haberi duyan komşuları ve yakınları da taziye için şehit evine akın ederken, eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

EVLİ VE 2 ÇOCUKLU

Göreve 2014 yılında başladığı öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 3 kardeşin ortancası olduğunu aktaralın şehidin, yarın düzenlenecek tören ile Mut'ta defnedileceği bildirildi.

EŞİ ÇOCUKLARIYLA MERSİN'E HAREKET ETTİ

Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın şehadet haberi, Karaman'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan eşi Hatice Kılıç'a yetkililer tarafından bildirildi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, şehit eşini ziyaret edip, taziyede bulundu. Evine Türk bayrağı asılırken, şehidin 1.5 yaşında Fatma Aynur ve 3 yaşında Ahmet Cemal isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından şehit eşi Hatice Kılınç, çocuklarıyla birlikte İl Özel İdareye ait araçla, polis ve ambulans eşliğinde memleketleri Mersin'in Mut ilçesine gitmek için yola çıktı.