  • BIST 1.355
  • Altın 470,177
  • Dolar 7,9514
  • Euro 9,6495
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Ağrı'da 2 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi

Kars'ta 28 Ağustos 2020'de etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait silahlar üzerinde yapılan kriminal-balistik inceleme, bu teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemin belirlenmesini sağladı.
Ağrı'da 2 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında 28 Ağustos 2020'de gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 5 teröristin kullandıkları silahların kriminal-balistik incelemesi tamamlandı.

İncelemede teröristlerin, 2 Mart 2020'de Doğubayazıt-Gürbulak kara yolunda Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden 3 personelin şehit olması, 2'si uzman çavuş, 32'si Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personeli olmak üzere 34 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan servis aracına yönelik eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kars'taki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoriden "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, gri kategoriden "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen ile herhangi bir kategoride yer almayan "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olgun ve "Metin" kod adlı Koray Aspir oldukları belirlenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı'da 2 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi11 Aralık 2020 Cuma 10:25
  • Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı11 Aralık 2020 Cuma 10:13
  • Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 milyon lira nakit para ele geçirildi11 Aralık 2020 Cuma 10:12
  • FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı11 Aralık 2020 Cuma 10:08
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat11 Aralık 2020 Cuma 10:06
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 70 milyon 720 bini geçti11 Aralık 2020 Cuma 10:05
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK'dan yeni karar11 Aralık 2020 Cuma 09:59
  • Faslı yetkiliden "yaşananlar, İsrail'le ilişkilerin yeniden başlamasından başka bir şey değil" değerlendirmesi11 Aralık 2020 Cuma 09:59
  • Time dergisi Joe Biden ve Kamala Harris'i 'Yılın Kişisi' seçti11 Aralık 2020 Cuma 09:58
  • İzmir'de sağanak etkili oldu11 Aralık 2020 Cuma 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti