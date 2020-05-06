  • BIST 98.738
  • Altın 388,176
  • Dolar 7,0794
  • Euro 7,6643
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

Ağrı Doğubayazıt kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.
Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmatın ele geçirildiği ve bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: Çin, yeni tip koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:07
  • Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği iddiası06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:06
  • Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil öldü06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:05
  • Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:03
  • Burs ve krediler ne zaman ödenecek?06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:16
  • Çay hasadında işçi sıkıntısı05 Mayıs 2020 Salı 23:36
  • Gölbaşı'nda ev yangını05 Mayıs 2020 Salı 23:33
  • ABD'li bilim insanları koronavirüs zayıflıyor olabileceğini belirledi05 Mayıs 2020 Salı 23:32
  • Sosyal mesafe ihlali istifa getirdi05 Mayıs 2020 Salı 22:30
  • Korona bağlantılı hastalık yayılıyor05 Mayıs 2020 Salı 22:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti