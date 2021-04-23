Ağrı’da iftar vakti silahlı kavga; 1 ölü

Olay Ağadeve köyünde bugün iftar saatinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Kaplan ve Yılmaz aileleri arasında iftar saatine yakın bir zamanda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile iki çocuk babası Erdal Kaplan (32) silahla vurularak hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden Kaplan’ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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