  • BIST 1.345
  • Altın 478,835
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Ağrı’da iftar vakti silahlı kavga; 1 ölü

AĞRI merkeze bağlı Aşağı Ağadeve köyünde iftara yakın saatte iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı’da iftar vakti silahlı kavga; 1 ölü


Olay Ağadeve köyünde bugün iftar saatinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Kaplan ve Yılmaz aileleri arasında iftar saatine yakın bir zamanda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile iki çocuk babası Erdal Kaplan (32) silahla vurularak hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine köye giden jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden Kaplan’ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı21 Nisan 2021 Çarşamba 23:11
  • Ayvacık açıklarında, 101 kaçak göçmen kurtarıldı21 Nisan 2021 Çarşamba 22:15
  • Ankara'da bıçak, tabanca ve çekiçli 'yol verme' kavgası: 3 yaralı21 Nisan 2021 Çarşamba 22:13
  • Eski kız arkadaşını 9 kez bıçaklayan sanık hakim karşısında21 Nisan 2021 Çarşamba 18:21
  • Sokak ortasında tartıştığı eniştesini bacağından vurdu21 Nisan 2021 Çarşamba 17:24
  • Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı21 Nisan 2021 Çarşamba 16:27
  • Alaşehir'de 'arazi' tartışmasında karı- kocaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı21 Nisan 2021 Çarşamba 16:26
  • Gazi polis, nakilli eliyle 6 yıl sonra ilk atışını yaptı21 Nisan 2021 Çarşamba 11:44
  • Genç kıza bakıp, kendisini tatmin eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis21 Nisan 2021 Çarşamba 11:41
  • Edirne’de kayıp kişi için Tunca Nehri’nde arama çalışması başlatıldı20 Nisan 2021 Salı 23:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti