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Ağrı'da 'kar kaplanları' nisanda da yoğun karla mücadele mesaisinde

Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, 6 aydır ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ile çevresindeki köylerin yolunu açmak için nisan ayında yer yer 5-6 metreyi bulan karla mücadele ediyor.
Ağrı'da 'kar kaplanları' nisanda da yoğun karla mücadele mesaisinde

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, olumsuz hava ve coğrafi koşullar nedeniyle 6 aydır ulaşıma kapalıydı.

Bölgedeki vatandaşların sonbaharda göç edip kışı Doğubayazıt ilçesinin yanı sıra Iğdır'da geçirdiği köylerde, doğa şartlarının açılmasına izin vermediği karla kaplı 35 kilometrelik yol hattının, ilkbaharın gelmesiyle açılmasına başlandı.

Vatandaşların mağdur olmaması için kış mevsiminde gece gündüz demeden çalışan "kar kaplanları", ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde de evlerine dönüş hazırlığı yapan köylüler için yoğun karla mücadele ediyor.

Fırtına ve siste zorlu karla mücadele
Zaman zaman fırtına ve sise göğüs gererek karla mücadele eden ekipler, 35 kilometrelik yolun yarısını hummalı çalışma sonucu ulaşıma açabildi.

Kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı alan zorlu coğrafyada çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ilçeye bağlı son yerleşim yeri Adakent köyüne ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Greyder operatörü Fikret Doğan, AA muhabirine, kış mevsiminde yolu bir iki defa ulaşıma açtıklarını ancak aynı gün tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapandığını söyledi.

Yolun tamamının ulaşıma açılmasının 10 günden fazla sürdüğünü belirten Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Balık Gölü ve çevresinde bulunan köy yollarını açmak için çalışma başlattık. Bir dozer ve greyderle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolun yarısını açabildik. Bölgede havalar çok kötü sis nedeniyle görüş mesafesi çok düşüyor ve biz buna rağmen şartlarımızı zorluyoruz. Kar kalınlığının 6-7 metre olduğu yerler var. Bir haftaya ancak köylere ulaşırız."

"Bazen bir günde 4 mevsimi yaşıyoruz"
Kış boyunca karla mücadelenin yanı sıra köy ve mezra yollarını açarak rahatsızlanan hastaları sağlık ekiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Doğan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı.

Yolun geri kalan kısmında daha fazla kar kalınlığı beklediklerini dile getiren Doğan, "Yolda çalışma yapmak çok zor. Dozer bazı yerlerde birkaç defa kar kütlesini temizledikten sonra yere ulaşıyor. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi de olmuyor. Ağrı'nın kuzeyinde özellikle Balık Gölü çevresinde kış yaşanırken ovada da bahar yaşanıyor. Bazen bir günde 4 mevsimi yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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