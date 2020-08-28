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Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Ağrı'da operasyonda bir mağarada tespit edilen yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ordulu uzman çavuş Çetin Ak şehit oldu.
Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, uzman çavuş Çetin Ak, Ağrı'da 2 gün önce başlayan Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ak, ardından helikopter ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle buradan yine helikopter ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Ak'ın naaşı sabah saatlerinde Erzurum'da düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesine gönderilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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