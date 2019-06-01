Ağrı'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama oldu.

Patlamada, araçtaki 9 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden birisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı