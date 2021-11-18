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Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi

Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Ömer Söylemez, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darbedildi.

Hastanede tedavi edilen Söylemez, hasta yakınından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Öz Sağlık-İş Sendikası saldırıyı kınadı
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada sağlık çalışanının hastanede darbedildiği belirtilerek, "Hangi şartlar altında olursa olsun sizlere hizmet vermek için gece gündüz demeden görevleri başında bulunan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü ve fiziksel saldırı, bu kutsal görevi sürdürmekte olan sağlık çalışanlarımızı yaralamakta ve sağlık hizmetinin aksamasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü sözlü ve fiziksel şiddet unsurunu esefle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, yaptığı yazılı açıklamada Söylemez’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlıkta şiddet olayları karşısında kınamaktan başka çözümlerin de bulunduğunu belirten Sert, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları can kayıplarının, darp olaylarının, sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddetin odağı haline geldi. Caydırıcı ceza, tedbir, eğitim, farkındalık, ne yapılması gerekiyorsa hiç vakit kaybedilmeden tamamlanmalıdır. Salgın koşullarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının bu vaziyeti hiç mi yüreklerinizi sızlatmıyor? Sendika olarak sağlıkta şiddetin karşısındayız, olmaya devam edeceğiz. Üyemizin hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyup saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için bütün gücümüzü kullanacağız."

Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım da üyeleriyle Söylemez'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde veri hazırlama personeli Ömer Söylemez abimiz müracaatta hastalara sıra numarası verirken, randevusu olmadan yakınını muayene ettirmek isteyen bir kişi, istediğini elde edemeyince sinsice arkadan yaklaşıp üyemizi elindeki cisimle darbetmiştir. Bu hususta sağlıkta şiddetin hiç bitmeyeceğini ve yaptırımların ağır olmadan son bulamayacağını bir kez daha anlamış olduk. Öz-Sağlık-İş Sendikası olarak üyemizin yanındayız ve konunun takipçisiyiz. Aynı zamanda hukukçularımız da konunun yakinen takipçisidir. Ne gerekiyorsa yapılacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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