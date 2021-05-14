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Ağrı'da şehit olan özel harekat polisinin naaşı memleketine uğurlandı

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın naaşı, törenle memleketi Denizli'ye uğurlandı.
Ağrı'da şehit olan özel harekat polisinin naaşı memleketine uğurlandı

Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu dün şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için Ahmedi Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak alana getirilen şehit Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehit Kabalay'ın öz geçmişi okundu.

Şehit Kabalay'ın naaşı, dua edilmesinin ardından silah arkadaşlarının omzunda taşınarak askeri uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Denizli'ye gönderildi.

Törene, Vali Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 12. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve kurum amirleri katıldı.

Şehit özel harekat polisi Kabalay için başsağlığı mesajları
Bakanlar, siyasi parti temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için taziye mesajı yayımladı.

Kabalay'ın şehit düşmesi dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlar paylaşımlarında, şehit polise Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Altun'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan "Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınırında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan kahraman özel harekat polisimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

MSB'den başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan polis memuru Veli Kabalay için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ağrı Doğubayazıt ilçesi Bölücek Hudut Karakolu bölgesinde devam eden duvar inşaatının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen time, İran tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti'den başsağlığı mesajları
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ağrı'dan gelen acı haber yüreğimizi dağladı. Türkiye-İran sınır hattında, alçak teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan kahraman özel harekat polisimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşımında şehit polis Kabalay'a Allah'tan rahmet dileyerek Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter'dan, "Kahraman özel harekat polisimiz Veli Kabalay'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum." mesajını paylaştı.

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