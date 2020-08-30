Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar için Erzurum'da tören düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen piyade uzman çavuşlar İdris Şahin ile Ceyhun Arslantürk için Erzurum'da tören düzenlendi.

Doğubayazıt/Ağrı hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen iki uzman çavuşun naaşı Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilerek, otopsi yapıldı.

Şahin ile Arslantürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşları daha sonra Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehitlerin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak askeri uçağa alınan şehitlerin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül, 9. Kolordu Komutanı Vekili Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ile askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.