Ağrı'da silahlı kavga: 5 yaralı

AĞRI'da akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Eski Van Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.K. ile aralarında alacak verecek meselesi olan akrabaları B.B., S.B ile M.B arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. 4 kişi tarafından darp edilen A.K.'nin kullandığı silahtan çıkan kurşunlar, B.B, S.B, M.B. ile olay sırasında yoldan geçen bir kişiye isabet etti. Kavgada yaralanan A.K, B.B., S.B, M.B ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi aldı. A.K., gözaltına alındı.