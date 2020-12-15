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Ağrı'da sokakta uyuşturucu satanlara operasyon: 14 tutuklama

AĞRI'da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik, narkotik köpekleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Ağrı'da sokakta uyuşturucu satanlara operasyon: 14 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonla ilgili valilikten açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan 17 şüpheli şahsa yönelik Polis Özel Harekat unsurları ve narkotik madde arama köpeklerinin katılımları ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu icra edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan 17 şüpheli şahıs hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde yakalanan 15 şüpheli şahıstan 14 şüpheli şahıs tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edilmektedir"

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