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Ağrı'da termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 28 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.
Ağrı'da termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Kars'ta 23, Erzurum'da 19, Ardahan'da 15, Tunceli'de 12, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların sıfırın altında Tunceli ve Erzincan'da 2, Iğdır'da 5, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı ve Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 61 ve Konaklı'da 46 santimetre ölçüldü.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede, vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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