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Ağrı'da tonluk boğalar 'Bala' ve 'Bozo' alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarına getirilen tonluk boğalar ilgi görüyor.
Ağrı'da tonluk boğalar 'Bala' ve 'Bozo' alıcısını bekliyor

Hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Ağrı'da, yaylalarda özel olarak bakılan ve Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarına getirilen tonluk boğalar alıcısını bekliyor.

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler ile alıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, kurbana ortak girmek isteyen vatandaşlar, iri ve tonluk boğalara ilgi gösteriyor.

Pazarda kurbanlık olarak satışa sunulan boğalardan 1200 kilogram ağırlığındaki "Bala"ya 25 bin, 1050 kilogramlık "Bozo"ya da 23 bin lira fiyat biçildi.

Besicilerin, yaz-kış demeden bin bir emekle besleyip pazara getirdiği tonluk boğalar, ilgi çekiyor.

"Bala" ismi verilen boğanın sahibi besici Ali Köksal, AA muhabirine, arpa ve samanla beslediği boğaya gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, boğayı pazara getirir getirmez bir müşteriyle anlaştığını aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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