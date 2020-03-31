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Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarından geçen ve İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ileten boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Ağrı'da Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama

Alınan bilgilere göre, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası hatta çıkan yangında yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın ekiplerce söndürüldü
Doğal gaz boru hattındaki gaz akışı kesilerek, çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Güvenlik güçleri, boru hattında hasara yol açan olayın nedenini araştırıyor.

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