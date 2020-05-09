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Ağrı'da yetim çocuklar yaş pasta ve hediyelerle sevindirildi

Ağrı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, evlerinde ziyaret ettikleri yetim çocukları yaş pasta ve hediyelerle sevindirdi.
Ağrı'da yetim çocuklar yaş pasta ve hediyelerle sevindirildi

İslam İşbirliği Teşkilatınca ramazanın 15. günü olarak belirlenen Dünya Yetimler Günü kapsamında önceki yıllarda yetim çocuklara iftar veren Dernek, bu sene yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle farklı bir etkinlik düzenledi. 

Hayırseverlerin desteğiyle yaş pasta, çeşitli ikram ve hediyeler hazırlayan gönüllüler, bunları kentin farklı mahallelerindeki yetim çocuklara ulaştırdı.

Dernek Başkanı Kerem Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyadaki yaklaşık 140 milyon yetimin yarısına yakınının ilgiden uzak, sahipsiz bırakıldığını söyledi.

Önceki yıllarda Dünya Yetimler Günü kapsamında 15 ülkeden 15 bin yetimin Türkiye'ye getirildiğine işaret eden Engin, şunları kaydetti:

"Dernek olarak biz de her yıl iftar programları ve yetim giydirmeleri gibi etkinliklerle bugünü kutluyorduk. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl toplu programlar yapmamız imkansız oldu. Yetim çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve Dünya Yetimler Günü'nü hatırlatmak için bir program hazırladık. Ailelerimize sürpriz ziyaretler yaptık. Hem çocuklarımıza hem de annelerine çeşitli hediyeler verdik. Aynı ailelerimize nakit yardımında da bulunduk."

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