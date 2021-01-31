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Ağrı’da yoğun kar yağışı; 232 köy yolu kapalı, 3 noktaya çığ düştü

Ağrı- Van yolunun Hamur Deresi mevkiinde üç noktaya çığ düştü. İl Özel İdaresi ve Karayolları 123'üncü Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, çığ düşen noktaları temizleyip ulaşıma açtı.
Ağrı’da yoğun kar yağışı; 232 köy yolu kapalı, 3 noktaya çığ düştü

Ağrı'da etkili olan kar ağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kentte 232 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ağrı- Van yolunun da farklı noktalarına çığ düştü. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, çığ düşen noktaları temizleyerek ulaşıma açtı. Yer yer bir metreyi bulan kar kalınlığında, İl Özel İdaresi bünyesinde önceden hazırlanmış karla mücadele eylem planı çerçevesinde 78 iş makinesiyle 8 mobil ekip 91 kişilik personelle 3 bin 285 kilometrelik yol ağında, yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten greyder operatörü Mehmet Ali Dayanmaz, tipi nedeni ile birçok köy yolunu bazı günlerde birden fazla açmak zorunda kaldıklarını belirtti.

'ÖNCE HASTALAR İÇİN YOL AÇIYORUZ'

Yol açma çalışmalarında önceliği hasta olan köylere verdiklerini kaydeden Dayanmaz, "Kar tipi demeden yolları açıyoruz. Öncelikle hasta nerde ise köyün veya mezranın yolunu açıyoruz. Bu günlerde tipi çok fazla. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz. Tipi ve fırtına da etkisini gösteriyor. Arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Yoğun tipide bazen yolu bulamamak bizi zorluyor. Ama bütün bu zorluklara rağmen biz daha çok gönüllü olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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