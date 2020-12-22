Ağrılılar, Başkan Sayan'a sahip çıktı

-İSVİÇRE'de yaşayan HDP'li olduğu belirtilen Abdülkadir Aktürk'ün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef alan video görüntüsüne Ağrılılar tepki gösterdi.

'Sayan'ı susturan; efsane olur Che Guevara olur. En fazla 20 yıl hapis yatarsınız' diyerek sosyal medyada videolu bir görüntü paylaşan ve HDP'li olduğu belirtilen Abdülkadir Aktürk'ün hedef gösterdiği Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hemşehrilerinden destek geldi. Ağrı Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri Başkan Sayan'a yönelik açıklamaları kınadıklarını bildirdi. Ortak basın açıklamasını okuyan Meclis Üyesi Mehmet Alparslan:

"Bir ilin iradesi ve tüm Türkiye’nin kabul ettiği kıymetli bir şahsiyet olan Savcı Sayan’a yapılan bu çirkin saldırı ve şiddet eğilimli açıklamalara cevabı misliyle verilmiştir. Sözlü olarak, eleştiri sınırları dışında kalan, alçakça ve ahlaksızca konuşmalarda bulunan bu zevatın söylemlerinin hiçbir Kürt vatandaşını temsil etmediği açıkça görülmektedir. Bu yakışıksız paylaşımın sahibinin bir halkı, temsil edercesine kendine yüklediği vasfın adilikten başka bir şey olmadığı da herkes tarafından kabul edilmiştir. Vatan hainlerine karşı duruşunu hiçbir zaman bozmayan ve bazı kesimlerce kabul görmeyen bu dik duruş, kendini bilmez zevatların ‘havlamasına’ neden olmaktadır. Ancak bilinsin ki Savcı Sayan’a atılmaya cüret edilecek en ufak bir taş Ağrı halkına, yapılacak bir saldırıdır. Ağrı Belediye Meclisi olarak bu zevatı şiddetle kınadığımızı, Ağrı’nın iradesi Belediye Başkanımız Savcı Sayan’ın daima yanında; karşısında olanların da en başta karşılarında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.

SAYAN'A GENÇLERDEN DESTEK GELDİ

Belediye Başkanı Savcı Sayan’a Ağrılı gençlerden de destek geldi. Gençler, özellikle sosyal medya hesaplarından Savcı Sayan'a destek mesajları paylaştı:

Gençlerden Yusuf Gültekin (19) "Bir Kürt genci olarak yapılan paylaşıma karşıyım. Savcı Sayan'ın özellikle biz gençlere yönelik yaptığı çalışmaları iyi biliyorum. Kendisinin nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Bu kullanılan terör dilidir. Terör, sadece Ağrı için değil bütün dünya için kötü bir şeydir. Çünkü halkı ve gençleri olumsuz etkiliyor. Bir yerin gelişmesini engelliyor. Bundan dolayı hepsine karşıyız. Savcı Başkan ise Ağrı için çalışıyor ve Ağrı'yı geliştireceğini düşünüyorum. Bizim için de faydalı bir insan" diye konuştu.

‘SAYAN, BİZ GENÇLERİ ÇOK SEVİYOR’

Türkiye'de Kürt - Türk ayrımının olmadığını ifade eden Ebru Deniz,

"Ben Kürt'üm. Ama Savcı Sayan hakkında böyle bir açıklama yapılması çok kötü. Böylelikle insanların beyinleri dolduruluyor. Böyle kişilere, böyle şeylere karşıyız. Savcı Sayan'ın biz gençlere, önem verdiğini, ilgilendiğini biliyoruz. Biz gençleri, sevdiğini ve saydığını biliyoruz. Evet biz Kürt'üz ama tek bir devletin bayrağı altında yaşıyoruz. Bize göre de Kürt - Türk ayrımı diye bir şey yoktur. Bu yapılan açıklamayı, saçma buluyor, kınıyorum. Başkanımızdan çok memnunuz. Eğitim alanında bize iyi imkanlar sundu" dedi.

Paylaşılan tehdit içerikli videonun gençleri kışkırtmaya yönelik olduğunu ifade eden Esra Deniz, tepkisini şöyle dile getirdi:

"En başta ırk ayrımını yanlış buluyoruz. Bu açıklamayı yapan kişiyi, şiddetle kınıyoruz. Bunlar biz gençleri, kötü şeylere itiyor. Sonuçta bu topraklarda yaşıyoruz. Bu tür insanların böyle davranmaları yanlış. Bunu da iyi anlamaları lazım. Biz hepimiz, Türkiye vatandaşıyız. Biz de ayrımcılık yoktur. Biz her zaman bunu söylüyoruz ve bunu istiyoruz. Belediye Başkanımız Savcı Sayan'da görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Kendisinden hiçbir şikayetimiz yok. İyi ki var. Başka da bir şey demiyorum".

'SAYAN, BİZİM İÇİN EMEK VERİYOR'

Gençlerden Can İnan Yılmaz ise, "Öncelikle Başkanımız Savcı Sayan'a yönelik yapılan bu suikast çağrısından dolayı çok üzgünüz” diyerek şunları paylaştı:

“Bütün bir Ağrı halkı olarak yanındayız. Çok yanlış bir düşünce. Biz, halk olarak Savcı Sayan'dan memnunuz. Bizim için yaptığı işler ortada, verdiği emeklerden dolayı kendisine minnettarız. Avrupa'da olan birinin, burada yaşamayan birinin böyle bir çağrıda bulunması yanlış. Bence bu yaptıkları yanlarına kâr kalmayacaktır. Yanlış bir düşünce. Savcı Sayan'dan memnunuz. Kendisi böyle bir şeyi asla hak etmedi. Sonuna kadar destekliyoruz".