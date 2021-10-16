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Ağrı'nın Güneykaya Dağları'ndaki vadiler sonbahar renklerine büründü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Güneykaya Dağları'ndaki vadiler, sonbahar renklerine büründü.
Ağrı'nın Güneykaya Dağları'ndaki vadiler sonbahar renklerine büründü

Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle doğaseverlerin ilgi gösterdiği vadilerde, sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına bürünen vadilerdeki ağaçlar, dağlık bölgeye renk kattı.

Bölgeyi gezen vatandaşlardan Sinan Ergül AA muhabirine, rengarenk olan ağaçların görüntüsüne hayran kaldıklarını söyledi.

Kentte birçok doğal güzelliğin bulunduğunu ifade eden Ergül, "Burası hem ilkbaharda hem de sonbaharda çok güzel oluyor. Doğanın tüm güzelliklerini burada buluyoruz. Ağaçlar rengarenk olmuş ve bunu seyretmek bile keyif veriyor." diye konuştu.

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