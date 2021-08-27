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Ağustos ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100.1 iken, Ağustos ayında yüzde 0.7 oranında artarak 100.8 değerine yükseldi
Ağustos ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100,1 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.

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