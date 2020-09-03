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Ağustos ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,86 artış kaydettiğini açıkladı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 11,77 oldu. Piyasalarda enflasyonun aylık bazda yüzde 1 civarı artması bekleniyordu.
Ağustos ayı enflasyonu belli oldu

Ağustos ayında  enflasyon (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon oranı yüzde 11,27 olarak gerçekleşti. 

Piyasalarda enflasyonun aylık bazda yüzde 1 civarı artması bekleniyordu. 

Endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 11,18, aylık yüzde 0,78 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,59 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,44 ile alkollü içecekler ve tütünde

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,37 ile haberleşme, yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,68 ile sağlık ve yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 2,11 ile giyim ve ayakkabı grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu.

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