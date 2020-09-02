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Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.  

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu.

İthalat ise aynı dönemde yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ağustosta 6,3 milyar dolar olarak belirlendi.

PEKCAN: İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şunları kaydetti: 

Normalleşme döneminde üç ayı tamamladık. Ekonomik toparlanmamız başarı ile devam ediyor. Haziran-Ağustos döneminde, 2019’un aynı dönemine kıyasla, ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90’a ulaştı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki yüzde 4,9 düşüşe rağmen ,ithalatımız altın hariç yüzde 0,3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşti.

İHRACATTAKİ GERİLEMENİN NEDENLERİ

İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu.

Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar, gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşme ile beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz.

Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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