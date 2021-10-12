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Ağustos ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Büyümenin öncü göstergesi olan Sanayi Üretim Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı.
Ağustos ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Ağustos ayında Sanayi Üretimi yıllık yüzde 13,8 arttı. Ağustos ayında yüzde yüzde 5,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.

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