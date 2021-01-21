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Ağzı çelik tel ile bağlı eşek kurtarıldı

Samsun'da arazide ağzı tel ile bağlı başıboş eşek kurtarıldı. Eşeğin ağzındaki teli kırarak çıkaran Tunay Kurt, "Bu hayvanın günahı ne?" diye sordu.
Ağzı çelik tel ile bağlı eşek kurtarıldı

Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'nde oyun oynamak için dışarı çıkan Eylül Kurt adlı çocuk, boş bir arazide duran eşeğin ağzının tel ile bağlı olduğunu görüp, babası Tunay Kurt'a haber verdi. Kurt, eşeğin ağzına sarılı teli çıkardı. Kurtarılan eşek, bakım altına alındı.

Kızı sayesinde eşeğin ölümden döndüğünü söyleyen Tunay Kurt, "Bu hayvanın günahı ne? Bu hayvanın aç kalıp ölmesini mi istiyorsunuz? Allah kızımdan razı olsun, eğer o görmeseydi bu hayvan açlıktan, susuzluktan ölecekti" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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