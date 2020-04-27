  • BIST 100.964
  • Altın 384,961
  • Dolar 6,9863
  • Euro 7,5704
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Ağzını kapatmadan öksürmek ya da hapşırmak yasaklandı

Çin'in başkenti Pekin'de ağzını kapatmadan öksürmek ya da hapşırmak, 'medeni olmayan davranış' şeklinde tanımlanarak yasaklandı. Yasağı ihlal edenlere para cezası verilecek.
Ağzını kapatmadan öksürmek ya da hapşırmak yasaklandı

Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 pandemisi sonrası kamusal hijyeni geliştirmek için yapılan bir dizi yeni düzenleme kapsamında, kişilerin öküsürür ya da hapşırırken ağzını kapamaması gibi "medeni olmayan davranışların" yasaklandığı duyuruldu.

Yeni düzenlemenin amacı "medeni davranışları" arttırmak ve ülkede 82 binden fazla kişiye bulaşan yeni koronavirüsle (SARS-CoV-2) mücadeleyle ilişkilendirildi.

PARA CEZASI VERİLECEK

Kent yönetiminin internet sitesinde hastayken ağız maskesi takmamanın da yer aldığı bu gibi eylemler için para cezası verileceği açıklandı.

Düzenleme kamuya açık yerlerin 1 metrelik sosyal mesafeye uygun işaretler yerleştirmesini ve paylaşılan yiyecekler için servis kaşığı ve tahta çubuklarının konulmasını da zorunlu tutuyor.

"DÜZGÜN GİYİNME" ŞARTI

Yasada ayrıca kent sakinlerinin "düzgün giyinmesi" ve gövdelerinin üst kısımlarını çıplak bırakacak şekilde dışarıda dolaşmaması gerektiği belirtildi.

Bu kısım "Pekin bikinisi" olarak anılan, erkeklerin hava sıcak olduğunda göbeklerini açıkta bırakacak şekilde üstündekileri sıyırması davranışına gönderme yapıyor.

YERE TÜKÜRMEK DE YASAKLANMIŞTI

Pekin daha önce kamusal alanda yere tükürmek, çöp atmak, tasmasız köpek gezdirmek, binanın tepesinden eşya fırlatmak, kamusal alanda dışkısını yapmak ya da yasak olan alanlarda sigara içmek gibi faaliyetleri "medeni olmayan davranaşlar" arasına sokmuştu.

Son yasayla birlikte kamusal alanda çöp atma, tükürme ve dışkı yapmanın cezasının en üst sınırı da 200 yuan'a (195 TL) yükseltildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İHH’dan 81 ile ramazan yardımı27 Nisan 2020 Pazartesi 09:31
  • Gurur Tablomuz27 Nisan 2020 Pazartesi 03:35
  • Eğitimi Öğütüme Dönüştürmemek İçin Motivasyon Şart 227 Nisan 2020 Pazartesi 02:33
  • Kars'ta etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu26 Nisan 2020 Pazar 15:28
  • Sebzelerin düşmanı ayrık otu ile nasıl mücadele edilir?26 Nisan 2020 Pazar 11:51
  • Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı26 Nisan 2020 Pazar 10:28
  • Tokat'ta görülen 'güneş halesi' ilgi çekti26 Nisan 2020 Pazar 09:45
  • İtfaiyeciler oruçlarını görevleri başında açtı26 Nisan 2020 Pazar 09:13
  • Tekirda ve Kırklareli'nde görülen esrarengiz ışıklar26 Nisan 2020 Pazar 01:38
  • Asırlık camiler tarihinin 'en sesiz' günlerini yaşıyor25 Nisan 2020 Cumartesi 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti