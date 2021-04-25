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Ahi Evran Cami ve Türbesi asırlara meydan okuyor

Kırşehir'in UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Ahi Evran Cami ve Türbesi asırlara meydan okuyor. 6 asırdır Ahilik kültürünün öğretilerini günümüze taşıyan eserler, ziyaretçi akınına uğruyor.
Ahi Evran Cami ve Türbesi asırlara meydan okuyor

UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Kırşehir’de bulunan Ahi Evran Cami ve Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin vefatından sonra 1482 yılında yaptırılan cami ve türbe Ahiliğin zengin ve evrensel prensiplerini günümüze taşıyor. Yerli ve yabancı birçok turist tarafından yoğun ilgi gören türbe, Ahiliğin manevi merkezliğini yapıyor. 

MANEVİ MERKEZLİĞİNİ YAPIYOR
Ahi Evran Cami ve Türbesi asırlardır Kırşehir'e değer katarak, Ahilik teşkilatının manevi merkezliğini yapıyor. Kırşehir Kent Konseyi’nin girişimleriyle UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Ahi Evran Cami ve Türbesi tüm dünyadan ziyaretçi akınına uğruyor. 

1619296251327.jpegAHİLİĞİN ÖĞRETİLERİNİ DÜNYAYA TANITIYOR
Özellikle yaz aylarında ciddi turist akınına uğrayan cami ve türbe Ahiliğin öğretilerini tüm dünyaya tanıtıyor. 1482 yılında yapılan cami ve türbe 6 asırdır ziyaretçilerini ağırlıyor. Ahilik; iş ahlakını savunan, sermayeyi ve işçinin alın terini koruyan, akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulan, günümüzün kooperatifçilik, sendikacılık, sosyal güvenlik, kalite ve fiyat kontrol sistemine benzer yönleri olan bir teşkilat olarak tanımlanıyor.

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNA ETKİSİ BİLİNİYOR
Ahilik teşkilatı; Türkler arasında gelişip yaygınlaşan sanat, ticaret, dayanışma ve yardımlaşma kurumu olarak biliniyor. Akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulu olan Ahilik Teşkilatının Osmanlı Devleti’nin kuruluş safhasında da büyük etkisi olduğu biliniyor. 

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“ELİNİ, SOFRANI, KAPINI AÇIK TUT”
Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçen kişilere bir törenle şed bağlanır, böylece fütüvvet yoluna giren usta, Ahi Evran düsturuna göre “elini, sofranı, kapını açık tut, dilini gözünü ve belini bağlı tut” ilkesine bağlı kalırdı. Mesleği debbağlık olan Ahi Evran-ı Veli, kurmuş olduğu teşkilatın Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında yayılmasını sağlıyor. Ahilik Teşkilatı’nın, Osmanlı Devleti’nin kuruluş safhasında da büyük etkisi olduğu biliniyor.

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1171 YILINDA DOĞDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Ahi Evran-ı Veli’nin türbesinin bulunduğu Ahi Evran Külliyesi, Kırşehir il merkezinde, Ahi Evran Mahallesinde yer alıyor. Ahi Evran'nın doğum tarihi kesin olmamakla birlikte 1171 yılında olduğu tahmin ediliyor. Türbe ve caminin ise ölümünden yıllar sonra yapıldığı biliniyor. 14’üncü yüzyılda basit bir zaviye olarak kurulan türbenin üzerine bir bina yaptırılıyor. İlerleyen yıllarda  bu bina genişletiliyor ve 1561 yılında da yapıya mescid ilave ediliyor. Minaresi ise 20’nci yüzyılın başında inşa ediliyor. Ahi Evran Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türk debbağlarının ve zanaat erbabının manevi merkezi olduğu biliyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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