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AHİD’den video konferanslı yönetim kurulu toplantısı

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) yönetim kurulu toplantısını geniş katılım ile video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Hilmi Yaman, şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri katıldı.
AHİD’den video konferanslı yönetim kurulu toplantısı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dernek tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek toplantı dijital ortamda yapıldı. Toplantıda salgının Türkiye ve Ankara’daki etkileri, üyelerin sorun ve çözüm önerileri ile alınan tedbirler ve süreç boyunca yapılan faaliyetler Genel Başkan Hilmi Yaman tarafından haziruna aktarıldı.
Öncellikle ülkemizdeki salgının bir an evvel bitmesi için dua ediyoruz diyen Yaman, “Siz değerli hemşehrilerim ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı sebebiyle ülkemizde işyerleri geçici olarak kapatıldı. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ara verildi. Biz de bu süreçte tüm faaliyetlerimizi erteledik.” dedi.

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Veren el, alan elden üstündür diyen Yaman, “Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında yardım bekleyen ailelerimize sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yardımlarımızı ulaştırdık. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin.” Dedi. Yaman, “Şu anda bize düşen, kurallara uymak ve mümkün olduğunca evlerimizde kalmak. Normalleşme süreciyle birlikte biz de faaliyetlerimize başlayacağız. Gelişmeleri şimdilik evlerimizden takip ediyoruz.” Diyerek sözlerine son verdi.


 

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