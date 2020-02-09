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AHİD Kadın kolları yöneticileri ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti

AHİD Kadınlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan ve Kadın kolları Başkanı Yasemin Öğüt ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ATO Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.
AHİD Kadın kolları yöneticileri ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti

AHİD Kadın kollarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan göreve geldiği günden bu yana Ankara’nın gerek ticaret hareketliliğinin artmasında gerekse kültürel değerlerinin tanıtılmasında önemli çalışmalar yapması nedeniyle ATO Başkanı Gürsel Baran’a teşekkürlerini iletti.

ÖNCELİĞİMİZ ANKARA’YI ANKARALILARA TANITMAK OLMALI 

Başkan Baran’ın Ankara için bu azimliliğinin kendilerine örnek olduğunu söyleyen Arıkan Ankaralılar olarak her türlü çalışmada ATO’nun ve Gürsel Baran’ın yanında olduklarını dile getirdi. Önceliklerinin Ankara’yı Ankaralılara tanıtmak olduğunu ifade eden Arıkan bir sonra ki adımında Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini yurt içi ve yurt dışına taşınması olduğunu dile getirdi.

GÜRSEL BARAN: ANKARA’DA HER ŞEY VAR 

ATO Başkanı Gürsel Baran Ankara coğrafyasına bakıldığı zaman, turizmin gelişmemesi için hiçbir neden olmadığına dikkat çekerek tarihi ve kültürel değerler açısından olsun, sağlık turizmi açısından olsun Ankara’nın pek çok şehirden daha fazla önde olduğunu kaydetti. Bunu pazarlamak içinde yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Baran önümüzde ki dönemlerde Ankara’nın turizm de hak ettiği yerini alacağına inandığını kaydetti.  
AHİD Kadın kolları Başkanı Yasemin Öğüt’de “AHİD Ankaralılar Derneği olarak elimizden ne geliyorsa fazlasını yapıp her konuda Başkanımızın yanındayız” dedi. 
                                

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