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Ahiliğin kalesinde ahiler unutulmadı

Başkan Balcı ahiliğin kalesi Ankara Kalesi'ni ziyaret etti, ahiliğin en yaşlı temsilcileri ile görüştü. Başkan Balcı daha sonra, Hacettepe'de bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Ahilik Vakfı'nı ziyaret etti.
Ahiliğin kalesinde ahiler unutulmadı

Başkan Balcı Ankara Kalesi ahilerini unutmadı. Ankara Kalesi'ni ziyaret eden Başkan Balcı, emektar esnaflarla buluştu. Esnaf ve zanaatkarların kültürel temellerini meydana getiren ahiliğin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Ankara Kalesi, Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı bir yer... Bugün bu özel hafta kapsamında Kale'deki esnaflarımızdan en yaşlı olanlarını ziyaret edip, hal hatır sorduk. Burada ömürlerini geçiren büyüklerimizle hasbihal etmekten büyük mutluluk duyduk" dedi.

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"ONLAR KALENİN ASIRLIK ÇINARLARI..."

Her biri neredeyse asırlık bir çınar olan Ankara Kalesi esnaflarının kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Balcı "Kimi 50 yıldır aynı dükkanda, kimi 70... Kimi bakırı sanata dönüştürüyor, kimi ise dertlere derman oluyor. Mesela Derman Eczanesi sahibi 95 yaşındaki Niyazi Dermancı abimiz ve 40 yıldır bakıra hayat veren Sebati Bolat abimiz Ahilik kültürünün en değerli temsilcileri... Ankara Kalesi'nde ahilik kültürünü devam ettiren değerli esnaflarımızla sohbet ederek onların anılarını dinlemek bize çok keyif veriyor. Her biri mesleğini ilk günkü aşkla devam ettiriyor. Dedelerinden, babalarından öğrendiklerini çocuklarına aktararak önemli bir kültürü devam ettiriyorlar. Bugün Ankara'nın, Türkiye'nin ve hatta dünyanın dört bir tarafından Ankara Kalesi'ni ziyaret eden ve alışveriş yapanlar varsa bu, mesleklerine tutkuyla sarılan ahilerimiz sayesinde..." ifadelerini kullandı.

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"YENİ NESİLLERE AKTARACAĞIZ"

Başkan Balcı'nın bir sonraki durağı ise Hacettepe'de bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Ahilik Vakfı oldu. Burada yaptığı ziyarette, üzerlerine düşen görevin farkında olduklarını vurgulayan Başkan Balcı "Altındağ'ın değerli çınarları ile el ele verecek, sahip olduğumuz potansiyeli daha da yukarılara çıkaracağız inşallah... Yeni nesillere Ahilik kültürünü ve ruhunu aktarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.
 

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