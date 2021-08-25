Ahilik geleceğe açılan penceredir

Muhabirimiz Emrah Özcan’a konuşan Koyuncu, “Ahiliğin ışığında; üretimde kaliteyi, ticarette doğruluğu, sosyal hayatta güzel ahlakı benimsemiş dürüst ve çalışkan esnaf ve sanatkârı daima destekliyoruz.”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Ahilik Vakfı (TESVAK), Genel Başkan Vekili Necati Koyuncu, yüzyıllar öncesinden bugüne ve geleceğe ışık tutan Ahiliğin, yardımlaşma ve dayanışma gibi çok geniş anlamlara sahip olduğunu söyleyerek, “Milletimizin temel özelliklerinden biri olan yardımlaşma, Ahilik kültürünün de mihenk taşıdır. Bu kültür, bizim geçmişle olan bağımız olarak bugün ve yarın ihtiyaç duyacağımız çözümleri bulmamıza yardımcı olacaktır” dedi.

TARİHİ BİNADA HİZMET VERECEK

TESVAK Genel Başkan Vekili Necati Koyuncu, "Esnaf ve sanatkârlarımızın vakıf hizmetlerinden daha verimli ve kaliteli bir şekilde faydalanmasına katkı sağlayacak yeni merkez hizmet binamıza geçmiş bulunmaktayız. 3 katlı ve 500 metrekare alan üzerine kurulu yeni hizmet binamızın tüm esnaf ve sanatkârlarımız için hayırlı olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Yeni hizmet binamız tarihi değeri olan bir binadır. Vakfımız, esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik hizmetlerine kaldığı yerden emin adımlarla ve daha güçlü bir şekilde buradan devam edecek" dedi.

AHİLİĞİ YAYIYOR VE YAŞATIYOR

TESVAK'ın kurulduğu günden bugüne esnaf ve sanatkârları bir arada tutmak için faaliyet gösterdiğini vurgulayan Koyuncu, "TESVAK olarak, kurulduğu 1983 yılından itibaren esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstericilik yapıyor, örnek projelerimizi, faaliyetlerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ahiliğin geleneklerini, ilkelerini ve kültürünü yaşatmak ve yaygınlaştırmak üzere kurulmuş olan TESVAK, gelişen Türkiye’de; esnaf ve sanatkârlarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak, kuruluş felsefesine uygun üstlendiği samimi ve ciddi misyonunu ve kararlı iradeyi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süratle uygulamaya koyacaktır" diye konuştu.

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÖN PLANDA

Yüzyıllar öncesinden bugüne ve geleceğe ışık tutan, yardımlaşma ve dayanışma gibi çok geniş anlamlara sahip Ahiliğin, vakıf için yol gösterici önemli bir değer teşkil ettiğini belirten Koyuncu, "Milletimizin temel özelliklerinden biri olan yardımlaşma, Ahilik kültürünün de mihenk taşıdır. Bu kültür, bizim geçmişle olan bağımız olarak bugün ve yarın ihtiyaç duyacağımız çözümleri bulmamıza yardımcı olacaktır.”

“ESNAF VE SANATKÂRI DAİMA DESTEKLİYORUZ”

“Ahilik kültürü bizim için geleceğe açılan bir penceredir. Ahilik, çalışma hayatında kalite ve güzel ahlaka önem vermiş; mensupları ise siyaseten sıkıntılı süreçlerde iç ya da dış kaynaklı fitne projelerine karşı daima devletinin yanında yer almış, millet menfaatlerinden yana yönelim göstermiştir. TESVAK olarak Ahiliğin ışığında, üretimde ve ticarette kaliteyi, doğruluğu; sosyal hayatta güzel ahlakı benimsemiş; vatanına milletine bağlı dürüst ve çalışkan esnaf ve sanatkârı daima destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“TOPLUMSAL HAFIZAYI DİRİ TUTUYORUZ”

"Esnaf ve sanatkârlar olarak geçmişimizle irtibatımızı koparmamak, nereden nereye geldiğimizi unutmamak ve toplumsal hafızayı diri tutabilmek lazım" diyen Koyuncu, vakfın kuruluş amacının esnaf ve sanatkârların mesleki yönden gelişmesine, maddi yönden kalkınmasına, sosyal konularda eğitilmesine yardımcı olmak için yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu belirterek, şunları aktardı:

“TÜM İMKÂNLARLA ESNAFIN YANINDAYIZ”

"Vakfımızın; üyelerine, iş yerleri kurmasında, araç gereç temininde yardımcı olmak, iş kazalarında, meslek hastalığı ve doğal afet gibi hallerde imkânlar doğrultusunda maddi yardımlarda bulunmak gibi birçok amacı vardır. Yardıma muhtaç hak sahiplerine maddi yardımda bulunmak, esnaf ve sanatkârların eğitim gören çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunmak; öğrenci yurtları açmak, üyelerin mesleki yönden gelişmelerine ve eğitilmesine yardımcı olmak gibi daha nice amaçları vardır. Tüm imkânlarımızla esnaf ve sanatkârlarımızın yanındayız, onların menfaatine yönelik katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA