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Ahilik Haftası kısıtlı olarak kutlanıyor

Ankara'da 33. Ahilik Haftası, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı olarak kutlanıyor. 
Ahilik Haftası kısıtlı olarak kutlanıyor

33. Ahilik Haftası kutlamaları etkinliğinde ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında kutlanacak 33. Ahilik Haftası, bu yıl Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda kısıtlı olarak, asgari katılımla gerçekleştiriliyor.
33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında; maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi koşuluyla Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner ve ANKESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer'den oluşan sınırlı katılım, Saat: 10:30’da Ulus Atatürk Anıtı önünde hazır bulundu.

Burada, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından Ankara Kulübü Derneği Seymenleri eşliğinde Atatürk Anıtına çelenk konularak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler  ile ebediyete intikal etmiş tüm esnaf ve sanatkarların anısına bir dakikalık Saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. 

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AHİLİK TİCARETLE AHLAKIN BULUŞMASIDIR
Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından  Ulus Atatürk Anıtı önünde bir konuşma yapan ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, Ahilik geleneğinin ahlaki ve felsefi prensipleriyle yüzyıllar öncesinden günümüz esnaf ve sanatkarlarına halen ışık tuttuğunu belirterek, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 33. Ahilik Haftası'nı maalesef kısıtlamalı olarak kutluyoruz. Hoşgörünün, iyi ahlak ve doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, dayanışmanın, ticarette ahlakın, birlikte uyum ve ahenk içinde yaşamak gibi toplumsal ve sosyo-ekonomik değerlerin sembolü Ahilik geleneğimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktaran tüm esnaf ve sanatkarlarımızın 33. Ahilik Haftasını en içten dileklerimle kutluyor, Ahilik Teşkilatımızın kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.  

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