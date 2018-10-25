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''Ahilik toplum için en büyük zenginliktir''

Dericizade Onursal Başkanı Faruk Küçük, Ahiliğin, toplum için en büyük zenginliklerden olduğunu belirterek, yeniden yeşertilmesini istedi: 'Hileyle iş yapmayacak, haram yemeyeceksin, kaliteli mal üreteceksin..."
''Ahilik toplum için en büyük zenginliktir''

Ankara’da Ahiliğin son temsilcilerinden biri olan ve 3 kuşaktır dericilik yapan Faruk Küçük, temelinde dürüst alışveriş ve yardımlaşmanın olduğu Ahiliğin, toplum için en büyük zenginliklerden biri olduğunu belirtti. 

Gazetemize konuşan Küçük, bugün Ahilik geleneğinden sapıldığı için ülkemizde ticaret ve ekonominin artık sağlıklı bir şekilde işlemediğini ifade ederek, Ahilik sisteminin yeniden kurulması için yetkililere çağrıda bulundu.

Ticaret neden düzgün işlemiyor? Ekonomi neden kötü?

Ankara’da 3 kuşaktır dericilik yapan ve Başkent’te Ahiliğin son temsilcilerinden biri olan Dericizade’nin Onursal Başkanı Faruk Küçük gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahiliğin özünde dürüst alışverişin, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımlaşmanın kısacası bütün güzel meziyetlerin bulunduğunu belirten Küçük, bugün Ahilik geleneğinden sapıldığı için ülkemizde ticaret ve ekonominin artık sağlıklı bir şekilde işlemediğini öne sürdü. 

Peki, Ahilik sistemi ne işe yarardı?

Ankara’da 1293 yılından 1353’e kadar yani 60 yıl siyasi bir otorite boşluğunun oluştuğunu ve bu siyasi boşluğu Ahilerin doldurarak şehri sorunsuz ve adaletli bir şekilde yönettiğini hatırlatan Faruk Küçük hilesiz, dürüst, ahlaklı ve huzurlu alışverişin daha sağlıklı yapılabilmesi için Ahilik sisteminin yeninden kurulması çağrısında bulundu.

Küçük, Ahilik sisteminin kurulabilmesi için başta Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, sanayi odaları ve ticaret odalarına büyük iş düştüğünü belirtti. 

EN BÜYÜK SERVET KANAAT

Ülkemizde Ahiliğin uygulanmaya çalışıldığı bazı noktaların olduğunu da belirten Küçük, “Günümüzde Ahiliğin emareleri var. Özelikle Ankara’nın bazı yerlerinde, Mudurnu, Denizli, Gerede, Konya, Kayseri gibi yerlerde hala ahilik yaşatılmaktadır. Mesela hala Perşembe günleri sala verilir, Cuma gününün geldiği hatırlatılır. Cuma sabahları da açılacak pazar için pazar duası yapılır ve öyle açılır. Bütün esnaf birlikte dua eder. Bunlar az olsa da vardır” dedi.

Ahiler nasıl çalışır?

Ahilikteki en büyük servetin kanaat olduğunu vurgulayan Küçük, “Ahilik gelirse bölünme olmaz, ayrılma olmaz, anarşi olmaz, terör olmaz, fakir fukara kalmaz” diye konuştu.

Ahilerin özellikleri

Ahiliğin sadece Türkiye için değil dünya için de elzem olduğunu belirten Küçük Ahiliğin temeline ilişkin şunları söyledi:

“Ahilik geleneğinde, hileyle iş yapmayacak, haram yemeyeceksin. Müşterinin velinimet olduğunu bilip öyle davranacaksın. Kaliteli mal üreteceksin. Sabahları dükkanını erken açacaksın ki, melaikeler rızık getirsin. Ürünlerin  dürüst ve kaliteli bir şekilde pazarlaması gerekir doğru olan budur. Biz bunu usta-çırak ilişkisinde öğrendik. Ustanın en başta öğrettiği şeylerin başında hile ve hurda yapılmadan kar amacı gütmek adına insanları kandırıp mağdur edilmemelidir. ‘Helal kazanıp helal yiyip helal harcayacaksınız’ diye öğretilir.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM

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