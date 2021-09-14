Ahilik ve helal bilinci için yarışacaklar

Ankara İl Müftülüğünce, gençlerle iletişim kurmak ve onların zihinlerinde ideal düzeyde “Ahilik ve Helal Bilinci”nin oluşmasına katkı sunmak amacıyla bu iki temada resim ve kısa film yarışması düzenleniyor.

Ankara İl Müftülüğü tarafından gençlerle iletişim kurmak ve onların zihinlerinde ideal düzeyde “Ahilik ve Helal Bilinci”nin oluşmasına katkı sunmak amacıyla ortaokul öğrencileri resim yarışması, lise

öğrencileri arasında ise kısa film ve video yarışması düzenlenecek.

BAŞVURULAR MÜFTÜLÜKLERDE YAPILABİLECEK

Yarışmaya bir öğrenci en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecek. Yarışmacılar, il veya ilçe müftülüklerine yapacağı başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci olduklarını belirten

belgeyi ibraz etmesi gerekecek. Eserin teslim alındığına dair belge,

yarışmacıya müftülüklerce verilecek. Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamının yapılmaması vb. hususlara dikkat edilecek.

SON BAŞVURU 4 EKİM

Son başvuru tarihi 4 Ekim 2021 olarak belirlendi. Başvurular ilçe müftülüklerine bireysel

olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecek. Başvurular İl müftülükleri tarafından 15 Ekim 2021 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve dereceye girenler Ankara İl Müftülüğünün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İKİ KATEGORİDE ODÜL VERİLECEK

İl Müftülüğünce dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller şöyle: Resim yarışması için birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye 200 TL;

Kısa film ve video yarışması için birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye 200 TL.

BAŞARILI OLANLARIN ESERLERİ PAYLAŞILACAK

Yarışma sonunda başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığının ve müftülüklerin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecek. Detaylı bilgi il veya ilçe müftülüklerinden ya da müftülüklerin internet sitelerinden alınabilecek.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA